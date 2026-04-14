◇ナ・リーグカブス7−13フィリーズ（2026年4月13日フィラデルフィア）カブスの鈴木誠也外野手（31）が13日（日本時間14日）、敵地でのフィリーズ戦に「3番・DH」で先発出場。8回の第5打席で今季初打点となる左前適時打を放ち、4打数1安打1打点だったが、投手陣が13失点と打ち込まれ、敗戦を喫した。初回1死一塁の第1打席は遊ゴロ併殺でチャンスをつぶすと、3回の第2打席も遊ゴロに倒れた。5回1死一塁の第3打席は四球を