大手学習塾の講師の男が東京・北区の20代の女性の家に侵入し、下着を盗もうとしたとして警視庁に逮捕されました。窃盗未遂などの疑いで逮捕されたのは、神奈川県小田原市に住む大手学習塾講師・山本晃平容疑者（46）です。山本容疑者は去年12月5日の未明に、北区赤羽北のマンションの20代女性の部屋に侵入し、下着を盗もうとした疑いがもたれています。当時、部屋に女性はいませんでしたが、玄関のドアは施錠されていなかったとい