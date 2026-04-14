森衆院議長（右）と面会する自民党の鈴木前法相＝14日午前、国会森英介衆院議長は14日、自民党の鈴木馨祐前法相と国会内で面会し、選挙制度の在り方を検討する与野党協議会の座長に指名すると伝えた。面会後、鈴木氏が記者団に明らかにした上で、週内に協議会を再開させたいとの考えを示した。関係者によると、16日にも開く方向で調整する。日本維新の会が強く求める議員定数削減の扱いが焦点となる。現行の小選挙区比例代表並