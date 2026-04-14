◇アジアチャンピオンズリーグエリート決勝トーナメント1回戦アル・サッド3―3（PK戦4―2）アル・ヒラル（2026年4月13日プリンス・アブドゥラー・アル・ファイサル）神戸のアジアチャンピオンズリーグエリート（ACEE）準々決勝の対戦相手が決まった。13日（日本時間14日未明）にアル・サッド（カタール）がアル・ヒラル（サウジアラビア）を3―3の撃ち合いの末にPK戦で勝利。16日（同17日未明）に神戸と対戦する。元