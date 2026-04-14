１３日に放送されたＴＢＳ系「プロフェッショナルランキング」では、「現役テレビマンが選ぶ平成バラエティ名場面ベスト１５」を放送。その中で「オールスター感謝祭」での映像がネットで話題を呼んだ。今では考えられないような映像が普通に放送されていた平成時代。「さんまのスーパーからくりテレビ」「東京フレンドパーク」「どうぶつ奇想天外！」「ガチンコ」などの貴重映像が放送されたが、スタジオも騒然となったのが９