レイズ&カンパニーは4月17日、美容ドリンク「ルプルン」を、YouTubeライブコマースにて発売する。「ルプルン」同商品は、更年期前後の女性が感じやすい変化に寄り添う、新しいインナーケア習慣を提案する美容ドリンク。成分設計にこだわり、1包20mLに対してピクノジェノールを60mg、フィッシュコラーゲンペプチドを5000mg配合。1包あたりの約25%を、コラーゲンが占めている。甘味料にはアガベシロップを使用し、人工甘味料の使