ユアサプライムスは4月上旬より、「ワンボタンDCリビング扇風機」(6,480円)を、全国の家電量販店、ホームセンター、ユアサプライムスが運営するインターネット家電通販サイト「ユアサプライムス.com」ほかショッピングサイトにて順次発売する。「ワンボタンDCリビング扇風機」(ベージュ・ホワイト・ブラック)同商品は、"必要な機能のみを、最小限の操作で"をコンセプトのもと開発した、シンプル設計のDCモーター扇風機。本体にボタ