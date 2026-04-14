BICO・GHIは3月24日より、金きゃらじゃぱんからテレビ東京の番組『開運! なんでも鑑定団』とのコラボレーションによる商品を販売している。純金コレクション販売したは、番組内にて度々登場する小判から着想を得て、資産性と記念性を兼ね備えたプロダクトとして商品化させた純金コレクション。ラインナップは、「開運! なんでも鑑定団 純金小判 30g」（264万円）、「開運! なんでも鑑定団 純金小判 10g」(88万円)、「開運! なんで