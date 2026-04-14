嵐山町観光協会は6月13日〜28日、「千年の苑ラベンダー園」にて「らんざんラベンダーまつり」を開催する。ラベンダーの花景色同企画は、初夏に見ごろを迎えるラベンダーの開花にあわせて開催する季節限定イベント。会場は、約3.6ヘクタールの敷地に約1万5,000株のラベンダーを植栽しており、一面に広がる花景色と香りが楽しめるようになっている。期間中は、ラベンダーのつみとり体験やクラフト体験をはじめ、地元産品の販売や飲食