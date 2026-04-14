スタイルプラスが運営する企画屋かざあなは、手漉き和紙に欠かせない原料「トロロアオイ」の生産支援を目的としたクラウドファンディングを開始した。「トロロアオイ」の粉末を使用したアイスとうどんを、CAMPFIREクラウドファンディングにて販売する。トロロアオイうどん・アイスイメージトロロアオイは、和紙を漉く際に楮などの繊維原料と一緒に水に混ぜる粘液「ねり」の原料となる植物。茎や葉も含め、古くから薬用として漢方(