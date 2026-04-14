◆米大リーグヤンキース―エンゼルス（１３日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）エンゼルスのＭ・トラウト外野手（３４）が１３日（日本時間１４日）、敵地・ヤンキース戦に「２番・中堅」で先発出場。出場１４試合ぶりの３号同点３ランをマークした。４―７と３点を追う６回２死一、二塁だった。フルカウントから右腕バードの６球目、外角の８５・１マイル（約１３７キロ）スイーパーを捉え、打球速度１