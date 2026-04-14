介護保険の補助金と自治体の助成金は重複利用不可！バリアフリーの補助金を活用する方法 バリアフリーの補助金を活用する ▼介護保険や自治体の補助金を活用 自宅をバリアフリー化する場合は、介護保険や自治体による補助金制度を活用しましょう。介護保険は要介護・要支援認定者に対して上限20万円まで補助金がおります。自治体の補助金制度は各自治体によって異なりますが、手すり設置で3～10万円