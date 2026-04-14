身体の不調は隣り合う部位が原因？ 動きケア®による動き改善と、新発想の身体部分分けとは 動きケア®による動きの改善と身体の部分分け それぞれの部位の基本運動を知る 動きケア®は「身体の部分や全体の動きを整えることによって、動きや姿勢を身体に負担がかからないものに換え、スポーツ障害を予防・改善するものです。部分の動きをチェックし、十分にできないものがあればできるようにし（部分動き