思春期と反抗期は違う！それぞれの違いとは 思春期と反抗期って違うの？ 思春期と同じくらい気になるのが、反抗期。どちらも家族と会話をしたがらない、不機嫌、イライラしているなど似ているところも多くあります。思春期と反抗期の違いはなんでしょうか。 思春期は、今までも解説してきたように大人になるために体と心が大きく成長する時期のこと。第二次性徴も含まれます。思春期は、誰にでも訪れます。 一方、反抗期は