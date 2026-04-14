東京時間10:01現在 東京金先物FEB 27月限（TOCOM） 1グラム＝25124.00（+142.00+0.57%） ＮＹ金先物JUN 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4793.90（+26.50+0.56%） ※東京金先物は5分程度の遅れ ドル安を受けた金先の買いが出ている