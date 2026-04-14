サウジアラビア米国にホルムズ海峡封鎖解除するよう強く求める サウジアラビアはイランが紅海のバブ・エル・マンデブ海峡閉鎖という報復措置を取る可能性を懸念し、米国にホルムズ海峡の封鎖を解除するよう強く求めている。WSJが報じた。 米国はイランに対し圧力を強めているが、イランが報復としてバブ・エル・マンデブ海峡を封鎖するのではないかと、サウジアラビアは懸念している。サウジ含む湾岸諸国は米国に海峡封鎖