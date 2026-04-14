USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK6.476.725.446.96 1MO7.966.596.587.19 3MO8.426.387.177.15 6MO8.846.477.727.45 9MO9.036.618.007.70 1YR9.126.738.197.82 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK6.0910.347.63 1MO7.4810.157.55 3MO7.969.807.47 6MO8.579.837.66 9MO8.86