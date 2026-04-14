3月31日に16年の活動に幕を閉じたアイドルグループ・東京女子流の元メンバー新井ひとみが、自身の誕生日である4月10日に、音楽活動の継続とライブ開催を発表した。インスタグラムでのライブ配信とSNSに公開した直筆の手紙で「音楽・歌・青春第二章開幕宣言」と題し、新たな一歩を踏み出すことを報告している。【ライブ写真多数】ソロカットも！涙に包まれた東京女子流の15周年ライブの模様配信およびSNS投稿の中で新井は、グ