北朝鮮メディアは、海軍が12日、新型駆逐艦「崔賢」から戦略巡航ミサイルなど5発の試験発射を行ったと報じました。14日付の労働新聞は5000トン級の新型駆逐艦「崔賢」から戦略巡航ミサイル2発と対艦ミサイル3発の試験発射を行い金正恩総書記が現地で視察したと報じました。戦略巡航ミサイルは約2時間10分、対艦ミサイルは約30分飛行しいずれも公海上の目標に命中したとしています。北朝鮮は海軍の核武装化を進めていて、金総書記は