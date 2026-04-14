メディアドゥは大幅安で年初来安値を更新。１３日取引終了後、２７年２月期連結業績予想について売上高を１１８０億円（前期比８．７％増）、営業利益を２４億円（同２．２％減）と発表。配当予想は４０円（前期同額）とした。営業減益の見通しを嫌気した売りが優勢となっている。 同時に発表した２６年２月期決算は、売上高が１０８５億３７００万円（前の期比６．５％増）、営業利益が２４億５３００万円（同０．９％減）