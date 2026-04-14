ククレブ・アドバイザーズが大幅に４日続落した。１３日の取引終了後、２６年８月期第２四半期累計（２５年９月～２６年２月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比４５．１％減の９億９００万円、最終利益は同７９．２％減の７２００万円となった。直近３カ月間の１２～２月期は営業赤字となっており、嫌気されたようだ。 同社は企業不動産（ＣＲＥ）に関するソリューションの提供などを手掛ける