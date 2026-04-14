「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１４日午前１０時現在で、ロゴスホールディングスが「売り予想数上昇」で３位となっている。 １４日の東京市場で、ロゴスＨＤは反落。きょう発表予定の２６年５月期第３四半期累計（２５年６月～２６年２月）の連結決算に対する警戒感があるようで、それが売り予想数上昇につながっているようだ。 なお、１月１４日に公表した第２四半期累計