オービックが続伸している。日本経済新聞電子版が１３日夜、「オービックの２０２６年３月期の連結営業利益は前の期から１割強増え、８８０億円程度だったようだ」と報じた。会社計画に対して上振れするほか、受注残も高水準で２７年３月期も増益となる公算が大きいと伝えている。報道内容を好感した買いが入ったようだ。記事によると、主力の統合基幹業務システム（ＥＲＰ）で新規契約の獲得が進み、２６年３月期の