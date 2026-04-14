１４日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５９円１７銭前後と前日午後５時時点に比べ４０銭強のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８７円２８銭前後と同６０銭程度のユーロ高・円安で推移している。 ドル円は、午前８時時点では１５９円３０銭前後で推移していたが、午前９時２０分過ぎに１５９円１０銭台に軟化した。トランプ米大統領は、「イラン側が和平協議での合意を強