ＶｅｒｉｔａｓＩｎＳｉｌｉｃｏが３日ぶりに急反落した。１３日の取引終了後、武田薬品工業とのｍＲＮＡ標的低分子医薬品の共同創薬研究について、同日付で終了することとなったと発表。これが株価の重荷となったようだ。一定の成果を得たとして、円満に終了することになったという。共同創薬研究で得られた知見の今後の活用の可能性については、引き続き両社で協議・検討をしていくとしている。 （注）タイトル末尾の「