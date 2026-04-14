開催：2026.4.14 会場：シチズンズバンク・パーク 結果：[フィリーズ] 13 - 7 [カブス] MLBの試合が14日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとカブスが対戦した。 フィリーズの先発投手はクリストフェル・サンチェス、対するカブスの先発投手はハビエル・アサドで試合は開始した。 1回裏、2番 カイル・シュワバー 2球目を打ってセンターへのホームランでフィリ