在日中国大使館（東京都港区）に侵入したとして自衛隊員の男が逮捕された事件で、警視庁公安部は１４日午前、陸上自衛隊３等陸尉の男（２３）（宮崎県えびの市）を銃刀法違反容疑（刃物携帯）で再逮捕した。捜査関係者によると、男は３月２４日午前８時５５分頃、中国大使館の敷地内で、正当な理由なく包丁１本（刃渡り約１８センチ）を携帯した疑い。男は「黙秘します」と供述している。防衛省などによると、男は都内の私立