日産自動車は14日、人工知能（AI）を活用した自動運転技術を、将来的に9割の車種に搭載する計画を発表した。車の知能化推進を開発の中心に据え、低迷する販売の回復を目指す。2027年度末までに大型ミニバン「エルグランド」の新型車に導入する。横浜市で同日開いた長期ビジョン説明会で示した。日産は業績悪化を受け、再建計画「Re:Nissan（リ・ニッサン）」に基づく合理化を進めている。国内主力の追浜工場（神奈川県横須賀市