長野県を中心に活動する社会人お笑いプロレス団体「信州プロレスリング」が14日までに公式Xを更新。都内の路上で信号無視や無免許運転をしたとして、道交法違反容疑で取り調べを受けている、ものまねタレント長州小力（54）の欠場を発表。代替選手も発表した。「長州小力選手欠場のお知らせ長野元気復活総力祭木曽町大会に関するご案内」と前置きした上で「このたび、参戦予定でした西口プロレス所属の長州小力選手ですが、諸