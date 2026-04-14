島田製織のオリジナルブランド「hatsutoki」は4月17日〜5月10日、IDEE SHOP 新宿店と日本橋店にてポップアップを開催する。天然繊維ならではの奥行きある色合いを楽しめる日傘ポップアップでは、兵庫県西脇市の伝統的な播州織を背景に、生地の設計からこだわった天然繊維の日傘を中心とした展示販売を行う。一般的な日傘とは異なり、光を完全に遮るのではなく、織りの表情を通じて光をやわらかく整えることで、木漏れ日のような穏