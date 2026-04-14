ユアサプライムスは4月上旬から順次、好みの香りを風に乗せて届ける「アロマ首振 リビング扇風機」を発売する。アロマ首振 リビング扇風機YT-DH3420HFR同製品は好みのアロマオイルをセットできるアロマホルダー付きの扇風機。扇風機から流れる風にのったやさしい香りが部屋全体に広がる。カットガラス柄のベースデザインを採用して高いインテリア性を実現した。カットガラス柄ベースとアロマホルダー室温が1℃上がると風量を1段階