ユアサプライムスは4月上旬、壁掛けエアコンの設置が困難な倉庫や工場等の現場ニーズに応える本格工業タイプのスポットクーラー「YNSP-25HAC」と、冷却強化モデル「YNSP-25SHAC」を発売する。スポットクーラーYNSP-25HAC／YNSP-25SHAC同製品は、冷却ノズルと排熱ノズルを備えた工業タイプで、冷房能力は最大2.5kW(60Hz時)。調整範囲が広くピンポイントで強力な冷風を届けることができる。ストッパー付きキャスターで簡単に使いたい