SFIDAが運営する「粗大ゴミ回収本舗」は4月6日、「実家の片付けに関する意識調査」の結果を発表した。同調査は3月、九州7県に実家がある30代〜60代の男女300名を対象に、インターネットで実施した。現在の実家の「モノの状態」実家の「モノの状態」について尋ねたところ、40.7%が「足の踏み場がなく、床が見えない」「収納は100%埋まり、部屋に棚や箱が溢れている」と回答した。親と片付けについて話し合ったことがあるか尋ねると