Googleの次期フラッグシップモデル「Pixel 11」シリーズには、Samsungの最新世代OLED（有機EL）「M16」パネルが採用されると報じられています。 ↑Samsungの最新世代OLEDパネルを搭載か？（画像提供／Erman Gunes - stock.adobe.com） 韓国メディアのET Newsによると、このM16パネルは高輝度で色再現性に優れるだけでなく、高い耐久性と優れた電力効率を兼ね備えているとのこと。Samsungの現世代パネルが「M14」であることを