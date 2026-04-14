【「プラグマタ」新トレーラー】 4月15日9時 公開予定 カプコンは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/PC用SFアクションアドベンチャー「PRAGMATA（プラグマタ）」の新トレーラーを4月15日9時に公開する。 本作は4月17日に発売予定の新作タイトルで、月面を舞台に調査員のヒュー・ウィリアムズと、アンドロイドの少女