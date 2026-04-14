おしゃれしたいけれど、窮屈なのは苦手……。「ストレスフリーにパンツスタイルを楽しみたい！」そんなミドル世代にぴったりのアイテムを【SHOO・LA・RUE（シューラルー）】で発見しました。今回紹介するパンツは、すべてウエストゴム仕様でゆったり穿けるのも特徴です。リボンが可愛いデニムパンツやコーデの主役になりそうな柄パンツなど、一点投入するだけでシャレる「優秀パンツ」をご紹介します。