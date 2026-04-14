◆米大リーグフィリーズ―カブス（１３日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）カブスの鈴木誠也外野手が１３日（日本時間１４日）、敵地のフィリーズ戦に「３番・ＤＨ」でスタメン出場し、今季初打点をマークした。６―１３で迎えた８回２死一、三塁の第５打席で、２番手の右腕Ｓ・ジョンソンと対戦。カウント２―２からの内角へのスライダーを打ち、三遊間を破った。三塁走者のクローアームスト