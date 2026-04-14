◆米大リーグドジャース―メッツ（１３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースは１３日（日本時間１４日）、救援のベン・カスペリアス投手を右肩炎症のため、負傷者リスト入りさせたことを発表した。代わってカイル・ハート投手が昇格した。試合前、取材に応じたロバーツ監督は「単なる肩の炎症だ。昨日の試合後、いくつかマニュアルでテストを行ったが、あまり状態が良くなかったので、今日Ｍ