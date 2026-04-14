リーズ・ユナイテッド田中碧がマンチェスター・ユナイテッド撃破に貢献したイングランド1部リーズ・ユナイテッドの日本代表MF田中碧は現地時間4月13日のプレミアリーグ第32節マンチェスター・ユナイテッド戦に先発出場した。プレミアでの先発はおよそ4か月ぶりだったが、ハイパフォーマンスで2-1での勝利に貢献した。5日に行われたFAカップ準々決勝のウェストハム戦では鮮やかなゴールを決めて決勝進出に大きく貢献していた田