グループSUPER JUNIOR（スーパージュニア）出身のカンイン（41、本名キム・ヨンウン）がイ・ジノ（40）の命を救った。14日、マイデイリーの報道によると、最近、脳出血で倒れ集中治療室で治療を受けているイ・ジノの異変を最初に119に通報したのが、カンインであることが明らかになった。関係者によると、カンインは今月1日、イ・ジノに電話をかけた。カンインが電話をかけた時点で、イ・ジノはすでに意識を失いかけていた。かろう