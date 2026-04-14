韓国のガールズグループKISS OF LIFE（キス・オブ・ライフ）の新曲チャレンジの振り付けが扇情性をめぐって議論を呼び、甲論乙駁が続いている。最近、KISS OF LIFEは公式YouTube（ユーチューブ）チャンネルを通じて新曲『Who is she』のダンスチャレンジ動画を公開した。公開された動画の中の振り付けには、メンバーが互いに向き合った後、首を絞めるような動作が含まれており、強い印象を残した。続いて2人が同時に骨盤を前後に弾