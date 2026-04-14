BJ（ライブ配信者）の果汁セヨン（クァジュプセヨン）とケイが公開恋愛を発表した。4月13日、ケイはストリーミングプラットフォーム「Soop」のライブ放送を通じて、果汁セヨンとの交際事実を直接明らかにした。2人は一緒に放送に出演し、「私たちは付き合っている」とし、昨年8月から交際を続けていると伝えた。ケイは公開恋愛を決心した理由について「セヨンがヨケム（女性ライブ配信者）なので、横で見守っているとストーカー被