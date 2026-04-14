韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領の「ホロコースト比較」発言を契機に触発された韓国とイスラエル間の外交葛藤が拡散する中、イスラエルのメディアや専門家は、今回の事案の背景としてエネルギー依存構造と国内政治要因を指摘した。イスラエルの英文日刊紙エルサレム・ポストは12日（現地時間）、「韓国大統領がホロコースト比喩発言で外交葛藤を触発した」という記事で、今回の論争を単なる外交上の摩擦を超えた構造的な問題