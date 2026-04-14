８日、華西亜高山植物園で栽培されている凸尖シャクナゲ。（成都＝新華社記者／江宏景）【新華社成都4月14日】中国四川省都江堰（とこうえん）市の竜池国家森林公園内にある華西亜高山植物園でこのほど、希少な高山シャクナゲ「凸尖シャクナゲ（ロードデンドロン・シノグランデ）」が開花した。人工栽培を始めてから29年、初めて花を咲かせた。植物園の研究者によると、同種はシャクナゲの中でも最も葉が長く、雲南省や西蔵自