「都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設を故なく起居の場所とし、日常生活を営んでいる者」――いわゆるホームレス。現在、日本には2591人が存在するとされる（厚生労働省）。世間は彼／彼女らに「自己責任」という言葉を投げつけ、時に「見えない存在」として扱う一方、中には自ら望んでホームレス生活を始めた者もいる。いったいなぜなのか。【写真】40代で自ら望んでホームレスになった、宇海くんの「住まい」をじっくり見る