〈なぜ、自ら望んで「ホームレス」に…？ 40代男性がわざわざ大阪から上京→“荒川河川敷”で生活を始めたワケ〉から続く「都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設を故なく起居の場所とし、日常生活を営んでいる者」――いわゆるホームレス。少々意外かもしれないが、彼／彼女らの中には自ら望んでその生活を選んだ者もいる。その1人が、40代でわざわざ上京してまでホームレスになった「宇海（うかい）くん」だ。【写真】40代で自