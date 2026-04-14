14日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝159円台前半で取引された。ユーロは一時1ユーロ＝187円台を付けた。上田東短フォレックスによると、東京市場で187円台を付けるのは1999年のユーロ発足以来、初めて。午前10時現在は前日比44銭円高ドル安の1ドル＝159円16〜18銭。ユーロは59銭円安ユーロ高の1ユーロ＝187円27〜29銭。トランプ米大統領が13日にイランとの戦闘終結に向けた協議を継続する意向を示したと伝えられ