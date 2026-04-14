◇ナ・リーグカブス−フィリーズ（2026年4月13日フィラデルフィア）カブスの鈴木誠也外野手（31）が13日（日本時間14日）、敵地でのフィリーズ戦に「3番・DH」で先発出場。8回の第5打席で今季初となる適時打を放った。2−13の8回、カブス打線が反撃をはじめ4点を返し、なおも2死一、三塁で第5打席を迎えると、相手2番手・ジョンソンの内寄りスライダーを捉え、左前に運んで三塁走者が生還。7点目を奪った。これが今季初