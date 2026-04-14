お笑いコンビ・博多華丸・大吉の博多大吉（55）が12日放送のABCテレビ・テレビ朝日系列全国ネット『華丸丼と大吉麺』（後1：25〜1：55）に出演。人生で唯一ファンレターを出したというタレントとの共演に喜んだ。【写真】博多大吉憧れのタレント「イケメンがおふたり」長男&次男との親子3ショット博多華丸・大吉（華大）が街をゆったりと歩きながら、ただただ食べたい丼と麺を探し求める街ブラバラエティー。今回は、タレ