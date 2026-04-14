14年ぶりの民放連続ドラマ主演でテレビの第一線に帰ってきた永作博美さん。現在55歳で、劇中ではいつの間にか“妖艶な女”から“かわいい50代”に変わっていました。【画像】同世代から「めっちゃ共感」…永作博美（55）が春っぽいファッションで見せた等身大の“かわいい50代”の姿、松山ケンイチと『人のセックスを笑うな』以来の接近シーン、知られざる“母親の顔”をすべて見るけれど、それは無理やりなキャラ変というわけ